شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصرف مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي بصرف 25% من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الزمالك بعد غد الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وجاء ذلك في ظل رغبة مجلس الإدارة في فرض حالة من الاستقرار والهدوء داخل صفوف الفريق، سعيًا للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد بعد البداية المتعثرة للفريق على مستوى بطولة الدوري.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون قائمة لاعبيه، استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في إطار قمة الجولة الرابعة بمسابقة الدورى الممتاز.

القائمة جاءت كالتالى..

حارس مرمى: محمد فوزى ،أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحي، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد دسوقي، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا،عماد حمدى ،عمر الوحش ،أحمد مصطفي ،محمد عادل ،محمد صادق ،أحمد مدبولي ،عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، شكرى نجيب، مراون شوقي.