شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من انتفاضة إنبى قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مساء اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته على ملعب النادى قبل الدخول فى معسكر مغلق غداً استعداداً لمواجهة إنبى فى الخامسة والنصف على استاد بتروسبورت فى الجولة الراعبة من بطولة الدورى العام، وسيعلن سامى قائمة اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء عقب انتهاء التدريب المسائى غداً قبل السفر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة.

ووجه أحمد سامى تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى فريقه قبل مواجهة إنبى بوضع قوة المنافس فى الاعتبار خاصة فى ظل الصفقات القوية التى أبرمها حلمى طولان المدير الفنى للمنافس خلال الميركاتو الصيفى، وطالب مدرب سموحه لاعبيه من لاعبيه تخطى المباراة بسلام خصوصا وأن المنافس يريد العودة من جديد بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها أمام غزل المحلة فى الجولة الماضية من الدورى.

وعكف أحمد سامى على دراسة فريق إنبى فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، بعد غد الجمعة، وشرح للاعبيه الطريقة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للمنافس.

وطالب مدرب سموحه لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولى والعرضى فى الملعب، كما وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى خط الوسط والدفاع من قوة مهاجمى إنبى، خاصة جون إيبوكا أحد أهم المهاجمين حالياً، وطالب ثنائى الدفاع محمود عزت ورجب نبيل بإحكام قبضتهم على مهاجمى المنافس خلال المباراة دون الوقوع فى أخطاء.

وخاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف أحمد ناجى والذى ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية، وذلك بناء على تعليمات خاصة من المدير الفنى.