شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لبيرسى تاو وديانج فى مران الأهلى ..صور والان مع تفاصيل الخبر
وعاد بيرسي تاو وأليو ديانج للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، وفضل الجهاز الفني حصول الثنائي على راحة من المران أمس الثلاثاء.
وأدى الثنائي مرانًا منفردًا في «الجيم» وجانبًا من تدريبات الكرة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، وذلك في إطار البرنامج المحدد لهما في مران اليوم لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهما الدولية مع منتخبي بلديهما مؤخرًا.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس خلال الجولة القادمة.
وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.