شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لبيرسى تاو وديانج فى مران الأهلى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ثنائي الاهلى، بيرسي تاو، وأليو ديانج، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الثنائي من مران الفريق أمس.

وعاد بيرسي تاو وأليو ديانج للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، وفضل الجهاز الفني حصول الثنائي على راحة من المران أمس الثلاثاء.

وأدى الثنائي مرانًا منفردًا في «الجيم» وجانبًا من تدريبات الكرة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، وذلك في إطار البرنامج المحدد لهما في مران اليوم لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهما الدولية مع منتخبي بلديهما مؤخرًا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس خلال الجولة القادمة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.