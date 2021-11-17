شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح موقف منعه من القيد بعد رفع عقوبة الإيقاف عن حسام أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، موقف عقوبة منع القلعة البيضاء من القيد لفترتين على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الذى وقع لإحدى الأكاديميات الكاميرونية، وذلك بعد خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بموعد رفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب.

وأكد السمرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رفع عقوبة الإيقاف عن حسام أشرف والسماح له بالعودة للمشاركة مع الزمالك، ليس له علاقة بعقوبة منع النادى الأبيض من القيد لفترتين، مشيرًا إلى أن عقوبة منع القيد مستمرة.

وكشف أحمد إبراهيم، مدير شئون اللاعبين بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن وصول إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحدد فيه موعد انتهاء إيقاف اللاعب حسام أشرف.

وأكد إبراهيم أن موعد انتهاء إيقاف اللاعب وفقا للإخطار سيكون يوم 23 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن حسام أشرف يحق له المشاركة مع الزمالك بعد هذا الموعد بشكل طبيعي.

وكان حسام أشرف كشف كواليس أزمته التي أدت إلى عقوبة للقلعة البيضاء من خلال إيقاف القيد وعقوبة مادية تقدر بـ200 ألف يورو بعد التوقيع لأحد الأكاديميات في الكاميرون موضحا أنه كان ضحية وكيل لاعبين.

وقال أشرف: "وكيل لاعبين ضحك عليا سألته هل توقيعي للأكاديمية الكاميرونية سيضر الزمالك وكانت إجابته لا.. كان حلمي الانتقال لأكبر أندية البرتغال مثل بورتو، لكن العرض البرتغالي تقدم بالفعل للزمالك ومعي الفاكسـ وعرض النادي البرتغالي كان على سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو وأكدت للوكيل المصري أنني لن أرحل إلا بعد موافقة النادي، ولم يكن لدي أي رغبة في ضرر النادي، وكنت أريد الاحتراف من بوابة النادي".

وتابع: "النادي الكاميروني رغم عدم امتلاكه أي عقود إلا أنه عن طريق شات الواتس آب استطاع أن يلجأ للمحكمة الدولية رغم أنني تمكست بالعقود أن تكون معي".