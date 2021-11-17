شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بدورى مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندرى للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 67/69، فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وحسم البطولة لصالح الفريق.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين الفريقين، إلا أن الأهلى تقدم وحافظ على تقدمه، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلى 16\18، بينما انتهت الفترة الثانية 33\33.

وتعد هذه البطولة هى الثالثة التى يحققها أوجستي بوش مع الأهلى، حيث سبق وتوج معهم ببطولتى منطقة القاهرة والبطولة العربية أيضا.

وبذلك حقق الأهلى اللقب السابع لدورى المرتبط فى تاريخه والثانى له على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى، حيث توج باللقب ديسمبر من العام الماضى بالتغلب على الاتحاد أيضا.

وشهدت المباراة اللجوء إلى تقنية الفيديو قبل نهاية اللقاء بثوانٍ قليلة بعد تداخل تومسون محترف الأهلى مع إسماعيل أحمد لاعب الاتحاد السكندري.