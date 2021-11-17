شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لمواجهة طارق مؤمن فى نصف نهائى كناري كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الرابع، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كناري كلاسيك لرجال الإسكواش، والتي تستضيفها لندن خلال الفترة بين 14 إلى 19 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار.

وفاز علي فرج في الدور ربع النهائي على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-8, 11-3.

بينما فاز طارق مؤمن على مواطنه مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف السادس عالميا بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-8, 11-3. وبذلك يلتقى علي فرج زميله طارق مؤمن في مباراة مصرية خالصة بالدور نصف النهائي للبطولة.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة كناري كلاسيك، غياب حامل لقب النسخة الماضية عن المشاركة وهو محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، بالإضافة إلى انسحاب 4 لاعبين مصريين وهم مروان الشوربجى المصنف الثامن، ومازن هشام، ومحمد الشربيني، وكريم عبد الجواد.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر نوفمبر الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثالث على التوالى والثالث والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

وتخطى علي فرج أسطورة الاسكواش المعتزل رامى عاشور، ليصبح ثالث أكثر لاعب مصرى هيمنة على صدارة الاسكواش العالمى، ويسبقه عمرو شبانة برصيد 33 شهراً ومحمد الشوربجى برصيد 50 شهراً.