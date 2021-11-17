شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محترفو الأهلى مع منتخباتهم فى الجولتين الأخيرتين بتصفيات المونديال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الأهلى، تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل فى إطارالجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز فى ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلى برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلى فى الجولة الثانية بهدف نظيف، وفى الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

وانتظم أجانب النادى الأهلى في التدريبات بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم، بعد وصولهم القاهرة، ليكونوا جاهزين لمواجهة الأهلى والمقاولون المقبلة.

ونستعرض في التقرير التالى ماذا قدم أجانب الأهلى مع منتخبات بلادهم.. بيرسى تاو

بيرسى تاو شارك مع جنوب أفريقيا فى مباراتين أمام زيمبابوى وغانا حقق الفوز فى الأولى وخسر الثانية، ولم يساهم فى أى هدف، ولم يتأهل منتخبه إلى التصفيات النهائية.

أليو ديانج

أليو ديانج شارك مع منتخب مالى فى مباراة واحدة فى الجولتين الأخيرتين من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث قاد مالى للفوز على رواندا بثلاثية نظيفة ولم يشارك أمام أنجولا، وضمن منتخب بلاده التأهل إلى التصفيات النهائية، ولم يساهم فى أى هدف.

على معلول

شارك على معلول مع منتخب تونس فى الجولتين الأخيرتين من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث شارك فى هزيمة نسور قرطاج أمام غينيا الاستوائية بهدف نظيف، وقاد تونس للفوز على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل هدفا، وضمن منتخب بلاده التأهل إلى التصفيات النهائية.

لويس ميكيسونى

شارك ميكيسونى مع منتخب موزمبيق فى الجولتين الأخيرتين من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث شارك فى هزيمة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار بثلاثية نظيفة والفوز على مالاوى بهدف نظيف، ولم يساهم فى أى هدف، ولم يتأهل منتخبه إلى التصفيات النهائية.

بدر بانون

لم يتم استدعاء مدافع النادى الأهلى لقائمة منتخب المغرب منذ فترة كبيرة.