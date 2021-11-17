شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحتفل بعودة الدورى من جديد: 18 لونا وهدف واحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة بعودة بطولة الدورى من جديد بعد توقف دام حوالى 12 يوما بسبب التوقف الدولى، وخوص المنتخب لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع تويتر فيديو لعودة الدورى معلقا عليه: 18 لونا.. هدف واحد.. نعود لنستكمل مباريات الدورى المصرى الممتاز".

وتُقام غدًا الخميس 4 مباريات فى إطار منافسات الجولة الرابعة من الدورى المصرى، وهم فاركو × مصر المقاصة، وإيسترن كومبانى × فيوشتر، والاتحاد السكندرى × الجونة، وسيراميكا × البنك الأهلى، وتستكمل باقى مباريات الجولة بعد غد الجمعة، المصرى × بيراميدز، وطلائع الجيش × غزل المحلة، والإسماعيلى × الزمالك، وإنبى × سموحة، والأهلى × المقاولون .

ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، فيما حل بيراميدز ثانيا بنفس رصيد الأهلى، وجاء غزل المحلة فى المركز الثالث، والبنك الأهلى رابعا، والزمالك بالمركز الخامس.

وفشلت 3 أندية فى حصد أى نقطة حتى الآن، فى مسابقة الدورى، بعدما خسرت مبارياتها الثلاثة الأولى وذلك بعدما تذيل الإسماعيلى جدول ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط، وكذلك إيسترن كومبانى وفاركو .