شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يضم 20 لاعبا لقائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، قائمة اللاعبين التي تستعد لمواجهة نادى فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة الـ20 لاعبا كالتالى: "عمرو حسام، أحمد بوسكا، خالد مصطفى، صلاح عاشور، أحمد متعب، مودى ناصر، أحمد داهش، بنجامين، استيفن سى، عاصم سعيد، محمود صقر، محمد عصام، محمد حسن، أسامة العزب، عرفة السيد، موكشا، أحمد تمساح، الحسينى طه، صابر الشيمى، كمال أبو الفتوح، كريم خميس".

ودخل إيسترن كومبانى معسكرا مغلقا، فى أحد فنادق القاهرة، لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب والوقوف على مستواهم قبل انتقالات يناير لتدعيم الفريق بعناصر تستطيع مساعدة الفريق لتحقيق هدف البقاء في أول عام في الدورى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى اللقاء الأول أمام المقاولون العرب، بينما خسر فى اللقاء الثانى أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى اللقاء الثالث خسر بثلاثية أمام سموحة بالإسكندرية.