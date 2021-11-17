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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 /11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 /11 / 2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء على رأسها إعلان الزمالك تجديد عقد إمام عاشور وعبد الله جمعة مع الفريق حتى 2025.

حافلة الزمالك تصل إلى الإسماعيلية لإقامة معسكر الاستعداد للدراويش

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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