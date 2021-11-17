شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 /11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 /11 / 2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء على رأسها إعلان الزمالك تجديد عقد إمام عاشور وعبد الله جمعة مع الفريق حتى 2025.

حافلة الزمالك تصل إلى الإسماعيلية لإقامة معسكر الاستعداد للدراويش