شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجمهورية لناشئى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق تنس الطاولة بنادى الأهلى 17 سنة ببطولة الجمهورية للناشئين بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 بمنافسات البطولة والتى أقيمت بالإسماعيلية.

وكان الأهلى قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على إنبى 3/1 بقبل النهائى، وتأهل الزمالك للنهائي بالتغلب على الإسماعيلى بنتيجة 3/1 بنصف النهائي.

وكان الزمالك قد توج ببطولة الفرق 19 سنة بالفوز على الأهلى 3/2. وتقام انتخابات اتحاد تنس الطاولة يوم 15 يناير، على أن يتم فتح باب الترشح يوم 7 ديسمبر المقبل.