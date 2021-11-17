شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لثلاثى هجوم سيراميكا قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا على ثلاثى الهجوم باسم مرسى وشادى حسين ومحمد إبراهيم بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام فريق البنك الأهلى وتحويلها إلى أهداف.

وطالب المدير الفني لفريق سيراميكا لاعبيه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء على مرمى البنك الأهلى لتسجيل هدف مبكر يساعد في فك شفرات المباراة وإحباط محاولات لاعبى البنك الأهلى الهجومية من بداية اللقاء.

كثف الجهاز الفني لفريق سيراميكا تدريباته في المران الأخير، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022.

كان فريق سيراميكا خاض لقاءين وديين، الخميس الماضي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام، فاز في الأولى على نادي ايسترن كومباني بهدف مقابل لا شيء، وتعادل في الثانية أمام نادي المقاولون العرب بهدف لكل منهما.

وجهز هيثم شعبان، لاعبيه، خلال فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها منتخبنا الوطني مباراتين أمام أنجولا وانتهت بالتعادل 2 -2 والجابون وانتهت بفوز الفراعنة 2 -1، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقط بعد أن خاض ثلاث جولات تعادل في مباراتين الأولى أمام الجونة بهدف لمثله وفاز بلقاء وحيد أمام الإسماعيلى في الجولة الثانية بنتيجة 2 / 1 بينما انتهى لقاؤ الجولة الثالثة أمام المقاصة بالتعادل السلبي.

وضمت قائمة سيراميكا لمواجهة البنك الأهلى 22 لاعبا هم:حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو،خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم،خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - شريف دابو - ونيفول كوبينا - مصطفى ميسي،خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.