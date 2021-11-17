شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ فى تركيب أول بوابة إلكترونية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم البدء في تركيب أول بوابة الكترونية على الباب الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية وذلك بمعرفة الهيئة القومية للبريد، وقام الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي عضو اللجنة بمتابعة عملية التركيب لأول بوابه الكترونية في حضور تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الاليكترونية بالهيئة القومية للبريد.

ومن جانبه قدم المندوه الشكر للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على التعاون المثمر طوال الفترة الماضية مع النادي سواء من خلال إعداد وتجهيز الكارنيهات الجديدة لأعضاء النادي أو من خلال تنفيذ البوابات الالكترونية.

وأكد المندوه أن هذه الخطوة بتركيب بوابات الكترونية على بوابات الزمالك تعتبر نقله نوعية في عملية تنظيم دخول وخروج الأعضاء.

وأشاد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادى الزمالك بهذه الخطوة، مؤكدا على أنها تأخرت كثيرا ومشيرا الى أن الهيئة القومية للبريد المصري ستقوم خلال شهر بتركيب البوابات الالكترونية على كافة مداخل النادي.

وأكد تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الالكترونية بالهيئة القومية للبريد أن الانتهاء من تركيب الأجهزة الجديدة على البوابة الرئيسية سيكون يوم السبت المقبل على أن تكون باقي البوابات جاهزة خلال شهر.