شكرا لقرائتكم خبر عن مطيع فخر الدين: الاهتمام بمدربى الجودو سينعكس على المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو والمرشح لرئاسة الاتحاد أن المدربين المصريين على درجة كبيرة من الخبرة والتميز ولكن سيتم الاستعانة بمدربين أجانب لاكسابهم المزيد من الخبرات من خلال تنظيم دورات تدريبية على أعلى مستوى وتخريج جيل من المدربين الشباب قادر على رفع راية الجودو المصري لسنوات طويلة".

وأضاف مطيع أن الاهتمام بالمدربين سينعكس على المنتخبات عامة وبالتالى حصد المزيد من الميداليات بمختلف البطولات.

وتقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وتشهد منافسة بين الثنائي مطيع فخر الدين و مرزوق محمد على نائب رئيس الاتحاد الحالى .