23 نوفمبر.. جلسة "الانضباط" للتحقيق في قضية مباراة الكونغو وبنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب وشكوى اتحاد بنين لكرة القدم بشأن التحقيق لإعادة المباراة بين الكونغو الديمقراطية وبنين في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويأتي ذلك بعدما تقدم اتحاد الكرة في دولة بنين باحتجاج لمخالفة منتخب الكونغو الديمقراطية قواعد التغييرات وتوقف المباراة 4 مرات لإجراء تغييرات للاعبين رغم أن قواعد بروتوكول كورونا تنص على إجراء 5 تغييرات بشرط في 3 توقفات فقط.

وحدد "فيفا" موعد 23 نوفمبر 2021؛ لبحث الشكوي في لجنة الانضباط والتحقيق مع الأطراف المعنية بالمباراة، وسيكون لدى الاتحاد الكونغولي لكرة القدم أيضًا فرصة للرد على مزاعم اتحاد بنين قبل 20 نوفمبر الجاري.