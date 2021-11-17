الأهلي بطلاً لدوري مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، ببطولة دوري كرة السلة المرتبط، على حساب نادي الاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري حسم لقاء الذهاب والذي أقيم الإثنين الماضي بالفوز على الأهلي بنتيجة (83-77)، في المقابل فاز مرتبط الأهلي على الاتحاد.

الأهلي كان يحتاج لفوز فريق المرتبط والفريق الأول من أجل الحصول على اللقب، في المقابل يحتاج الاتحاد السكندري لفوز الفريق الأول للحصول على اللقب.

واستطاع الأهلي الفوز في اللقائين، بفوز فريق المرتبط بنتيجة (84-69)، وحقق الفريق الأول الفوز هو الأخر على الفريق السكندري بنتيجة (69-67).

وانتهت الفترة الأولى بين الفريقين بتقدم الأهلي بنتيجة 18-16، بينما انتهت الفترة الثانية بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 33-33.

وانتهت الفترة الثالثة في مباراة الأهلي والاتحاد، بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 55-46، وحسم الأهلي الفترة الرابعة بنتيجة 69-67 على حساب الاتحاد.

الأهلي جمع 8 نقاط من 4 مباريات بواقع فوز من مباراتين في مباريات الفريق الأول، وحقق الانتصار في مباراتي فريق المرتبط، بينما حصد الاتحاد 6 نقاط بعدما فاز في مباراة من مباراتين في مباريات الفريق الأول وخسر مباراتي فريق المرتبط.

وتعتبر هذه هي البطولة الثالثة للأهلي بقيادة المدرب أوجوستي، حيث توج من قبل ببطولة منطقة القاهرة والبطولة العربية.