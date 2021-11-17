انطلاق كاس رابطة الأندية 8 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة علي إقامة بطولة كاس الرابطة بدءا من 8 يناير المقبل بمشاركة جميع أندية الدوري المحلي.

وقال أحمد دياب، رئيس مجلس إدارة الرابطة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن جميع أندية الدوري المحلي وافقت علي المشاركة في المسابقة الجديدة.

وأضاف دياب أن إنطلاق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة في مؤتمر صحفي منتصف الشهر المقبل، وسيتم رصد مكافآت مالية كبيرة للبطولة .

وتابع أنه سيتم تنظيم جائزة سنوية لأفضل لاعب وحارس مرمي وحكم بنهاية الموسم الحالي، مشددا علي إعلان الجدول الكامل لباقي مباريات الموسم الحالي للدوري المصري بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.