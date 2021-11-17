ذا صن: أرسنال يسمح للنني بالرحيل مجانا في يناير إلى جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت تقارير إنجليزية إلى اقتراب انتهاء علاقة اللاعب المصري محمد النني مع ناديه الإنجليزي أرسنال بعد أسابيع قليلة مع فتح سوق الانتقالات الشتوية.

صحيفة "ذا صن" كشف عن اقتراب رحيل محمد النني عن أرسنال في شهر يناير المقبل، من أجل الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي التركي.

أرسنال سيمنح محمد النني حرية الرحيل مجانا في يناير المقبل، خاصة مع الرغبة الملحة من نادي جالاتا سراي في ضم اللاعب المصري.

النني شارك في مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم ينجح في إقناع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بأحقيته في المشاركة مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإنجليزي إلى أن إدارة جالاتا سراي متمسكة بضم محمد النني في يناير المقبل، وتأتي خطوة أرسنال في السماح للاعب بالرحيل مجانا لتعزز فرص إتمام الصفقة.