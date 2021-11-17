إحالة اتحاد اليد السابق برئاسة هشام نصر للجنة القيم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد تلقيه خطاب من الإتحاد الدولي للعبة يفيد بتحويل المجلس السابق للجنة القيم بالاتحاد الدولي .

وأعلن اتحاد كرة اليد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء، أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد عقدت اجتماعا برئاسة محمد الأمين، وتم خلال الاجتماع عرض الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة اليد، بشأن إحالة مجلس الإدارة السابق إلى لجنة القيم بالاتحاد الدولي.

وأضاف: "تم خلال الجلسة إحاطة جميع الأعضاء بالقرار الوارد من الاتحاد الدولي".

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، أصدر في مارس الماضي، قرارًا نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد ببلاده وحل المجلس السابق برئاسة هشام نصر بسبب ما وصفه، بعدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحددة.