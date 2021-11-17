الخطيب: لولا الأهلي لما ظهرت موهبتي الكروية.. ونسعى لطفرة اقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء، صاحبة فضل على الجميع بعد المولى عز وجل، مشيراً الى أن لولا الأهلي لما ظهرت إمكانياته وموهبته.

وبدأ الخطيب وقائمته في جولاتهم الانتخابية داخل مقرات النادي الأهلي.

وقال الخطيب في حديثه " شعار القائمة في الانتخابات الماضية كان تاريخ مبادئ تطوير من منطلق قيم النادي، أما شعار الحملة في الدورة المقبلة فهو يحمل رؤية شاملة لاستكمال النجاحات من واقع تقييم الأعضاء واقتراحاتهم لمستقبل أفضل للأهلي".

وتابع "أترشح للانتخابات بحثا عن خدمة الأهلي صاحب الفضل على الجميع، شخصيا امتلك موهبة في كرة القدم لولا ظهورها في الأهلي لما وصلت إلى هذه المكانة".

وأشار الخطيب أن القائمة سوف تسعى لتحقيق قفزة اقتصادية وإنشائية عملاقة في مقر النادي بالجزيرة وبقية الفروع بعد أن تسبب فيروس كورونا في تعطيل تنفيذ بعض المشروعات.

وشد "ومع ذلك لم نقدم على خصم اي جزء من مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين والموظفين والعمال وحققنا بطولتين في دورى ابطال أفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للاندية".

وكشف الخطيب أن هناك خطة لإنشاء اسانسير في مقر الجزيرة لخدمة كبار السن وإنشاء برج العاشرة مكان مدوج التتش وتطوير بوابة المعلمين وحديقة الأطفال والتواصل مع محافظة القاهرة لإيجاد جراج مناسب لاعضاء النادي وكذلك انشاء ملاعب للبادل.

وبالنسبة لفرع مدينة نصر اكد الخطيب انه سيتم استكمال تطوير المبنى الاجتماعي وإنشاء اسانسير وسلم كهربائي في الجراج لكبار السن واستكمال انشاء مجمع الاسكواش وملاعب للكرة الخماسية وإنشاء صالة جمباز وجيم كبير وملاعب للـ"بادل".

وعن فرع الشيخ زايد أكد أن الخطيب أن فرع الشيخ زايد سيكون في مقدمة اهتمامات المجلس في الدورة الجديدة حيث يتم انشاء المبنى الاجتماعي الجديد على مساحة ١٢٠٠ متر و حمام سباحة جديد وجيم متطور ومسجد و٤ ملاعب كرة خماسية بالاضافة إلي تطوير حديقة الأطفال وغرف الملابس وإنشاء مكان لسيارات الأعضاء وملاعب بادل وافتتاح البوابات والأسوار الخاصة باكاديمية الكرة مع إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة بتخفيضات كبيرة للأعضاء ومنافذ مميزة وكذلك شهر عقاري وهناك خطة لزيادة ملاعب التنس و سيتم تركيب كاميرات مراقبة وإذاعة داخلية في كل الفروع.

وتحدث عن مجمع صالات فرع الشيخ زايد مؤكداً أن المرحلة الأولى بالفرع تمت على مساحة ٣٧ فدانا وأن المرحلة الثانية على مساحة ٣٠ فدانا وتم إنشاء صالات ومبنى اجتماعي وملاعب غير موجودة في أي مكان بمصر وسيتم عمل تشغيل تجريبي خلال الساعات القادمة لمجمع الصالات قبل التشغيل الرسمي عقب الانتخابات بدعوة كبار المسؤولين والشخصيات وسيتم دعوة كل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النادي السابقين.