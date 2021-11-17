وفد من الأهلي يطير إلى التشيك وسلوفاكيا لبحث انتقال ناشئي النادي لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم أبو علم:

يغادر وفد من النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، إلى التشيك وسلوفاكيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش، بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

ويضم الوفد كل من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي ومايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين فيما سيبقي خالد بيبو مدير القطاع ولن يسافر رغم وجود قرار مسبق من مجلس إدارة النادي بأن يكون ضمن الوفد.

وأشار مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلاكورة، اليوم، إلى أن خالد بيبو سيبقى بسبب ارتباطات فرق الناشئين في مسابقات الجمهورية والقطاعات خاصة مع عدم تواجد بروكيتش في مصر.

وأوضح المصدر ذاته أن الأهلي تلقى دعوات من أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش بالتشيك وسلوفاكيا؛ لبحث سبل التعاون وعمل فترة معايشة لدراسة أوضاع قطاعات الناشئين والانتقالات والمعسكرات.