أروابارينا يتحدث لمصراوي عن موسيماني وأفشة والسعيد.. والأبرز في الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- أحمد رجب:

كشف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن أبرز اللاعبين في الأهلي والزمالك، والمقارنة بين عبدالله السعيد ومحمد مجدي "أفشة"، وكذلك أفضل المدربين من وجهة نظره.

الخليج 365 تواصل مع رودولفو أروابارينا وكان الجزء الأول من الحوار على النحو التالي:

من اللاعب الذي يعجبك في الاهلي والزمالك؟

كلاهما لديهم لاعبين جيدين للغاية، من جانب الأهلي، أعتقد أن أفشة ومعلول ومحمد شريف لاعبين جيدين جدًا، ومن الزمالك طارق حامد لاعب مهم جدًا بالنسبة للفريق، ويعطي الكثير من التوازن في وسط الملعب، وهناك ومحمود الونش مدافع جيد للغاية، ولديهم أيضًا لاعبين مميزين في الهجوم مثل أحمد سيد زيزو، بن شرقي.

من المدرب الذي أعجبتك طريقة لعبه في الدوري المصري ولماذا؟

أحببت طريقة لعب العديد من الفرق، في البداية كان سيراميكا كليوباترا لقدرتهم على الهجوم والاستحواذ على الكرة، وبناء اللعب من الخلف، ثم حظي سموحة بلحظات جيدة جدًا في الدوري المصري.

ولكن إذا طلبت مني تسليط الضوء على مدرب واحد في الدوري المصري سيكون موسيماني، ليس بسبب الطريقة التي يلعب بها الأهلي، لكنه نادٍ يلعب تحت ضغوط كبيرة ويدير الفريق بشكل جيد للغاية.

ما الفارق بين الدوري المصري والقطري والإماراتي؟

في جميع البطولات الثلاثة هناك لاعبون لديهم الكثير من الموهبة في الدوري المصري، هم لديهم حالة بدنية جيدة للغاية، تجعل المباريات مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، البطولة القطرية والإماراتية متشابهين للغاية. قد لا تكون بنفس الحالة البدنية في الدوري المصري، ولكن هناك المزيد من التطور التكتيكي للفرق.

دربت عبد الله السعيد وشاهدت أفشة، ما الفارق بين الثنائي في رأيك؟

كلا اللاعبين يحدثون فرقًا كبيرًا، هم يديرون الجانب الهجومي لفريقهم بشكل مميز للغاية، كل لاعب لديه طريقة خاصة في اللعب، ولكن بالتأكيد الثنائي لديهم رؤية عظيمة، ويحظون باحترام كبير بين جميع اللاعبين.

أما عن الأفضل، ليس لدي سوى كلمات المديح والاحترام حول عبد الله السعيد لأنني دربته، لكني أعتقد أنه اعتمادًا على أسلوب الفريق والمدرب، سيكون لدي أحدهما أو الآخر، كلاهما لاعبان عظيمان.