عبد الله جمعة: هدفي حصد المزيد من البطولات مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك عن أهدافه خلال الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء بعد نجاحه في تجديد تعاقده حتى 2025.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للزمالك قال جمعة :"سعيد بتجديد التعاقد، وهدفي خدمة النادي في الفترة المقبلة وتحقيق المزيد من البطولات، الزمالك هو بيتي ولا يمكنني التأخر عنه".

جمعة توجه بالشكر للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على التعاون في ملف تجديد التعاقد برئاسة حسين لبيب.

عبد الله جمعة وقع مساء الأربعاء على العقد الجديد الذي يستمر بموجبه حتى عام 2025 في القلعة البيضاء بحضور حسين السيد ممثلا عن اللجنة المؤقتة.