من "النواب" حتى "النائب العام".. الخليج 365 يرصد تطورات مخالفات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أحالت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الأربعاء، مخالفات اتحاد الكرة إلى النائب العام.

وكان الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد قال إن اللجنة تلقت ٢٧ طلبًا من النواب بشأن مخالفات اتحاد الكرة والتي تستوجب الإحالة للنيابة العامة، مضيفًا:"لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة".

ونستعرض في السطور التالية تطورات مخالفات اتحاد الكرة من تقدّم عدد من نواب البرلمان لطلب إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم حتى إحالة الأمر للنائب العام:

17 أكتوبر 2021

تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، بطلبات إحاطة وفقاً لبيان صادر من المجلس، حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمنت طلبات الإحاطة هذه مناقشة عدة أمور؛ للاطلاع عليها.. اضغط هنا

وأوضح النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه لا يوجد تدخل حكومي في النشاط الرياضي، وأن ما يعرض أمام اللجنة وقائع فساد مثبتة من ٢٠١٦ ضد اتحاد الكرة، قائلًا:"لن نقف أمام فزاعة التدخل في النشاط الرياضي؛ فنحن أمام مخالفات تمس الأمن القومي المصري".

وقال البرلماني أسامة الأشموني في تصريحات لمصراوي بوقت سبق:"نحن في مجلس النواب، كل هدفنا هو إصلاح المجال الرياضي بشكل عام، والكرة المصرية بشكل خاص، الطريقة التي يُدار بها اتحاد الكرة غير سليمة، وهناك فساد ويتم إدارة اتحاد الكرة لأغراض شخصية وليس للصالح العام، لهذا قمنا بتقديم 37 طلب إحاطة".

وأضاف الأشموني:"لقد قمت شخصياً بتوجيه سؤالي لوزير الشباب والرياضة عن الفساد في اتحاد الكرة وكذلك من هو الشخص الذي يُدير اتحاد الكرة، هاني أبوريدة هو السم القاتل من وجهة نظري، هناك تخبط وفساد ونرفض هذا الأمر بشدة".

18 أكتوبر 2021

وحضر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ومن جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن لجان التفتيش التي شكلتها الوزارة خلال الفترة الماضية رصدت تجاوزات عديدة داخل اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن التجاوزات في مجملها تشمل عدد من إدارات الاتحاد عبر السنوات الماضية، لافتًا إلى تحويل الأمر برمته إلى النيابة العامة المصرية.

17 نوفمبر 2021

أحالت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، خالفات اتحاد الكرة إلى النائب العام، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا