ريال مدريد يبرم صفقة بقيمة 400 مليون يورو

يقترب ريال مدريد الاسباني من التوصل إلى اتفاق مع إحدى صنادق الاستثمار من الولايات المتحده الامريكيه لبيع حقوق الانشطة الغير رياضية على ملعب سانتياجو بيرنابيو الجديد، بقيمة 400 مليون يورو.

وتستمر الأعمال في البرنابيو حيث يخضع الملعب الشهير لعملية تجديد كبيرة من الداخل والخارج، ليصبح أيقونة حقيقة وسط العاصمة الاسبانية مدريد.

وستكلف تكلفة المشروع نادي ريال مدريد ما يصل إلى 796.5 مليون يورو على مدى 30 عامًا، بما في ذلك أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، يجب أن يستمر النادي في العمل بربح بينما ينفق الأموال على اللاعبين الجدد وما شابه.

وفي محاولة لضمان إمكانية ذلك، يعمل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز على المدى البعيد لإبرام صفقات تجارية من شأنها ضخ أموال مهمة في خزائن ريال مدريد.

وفي هذا الاطار، ووفقًا لـصحيفة الكونفيدنشيال الاسبانية، وافق بيريز على صفقة مع مجموعة Key Capital الأمريكية لبيع الأحداث غير الرياضية في سانتياجو برنابيو الجديد.

وسيسلم ريال مدريد جميع الأحداث غير الرياضية، مثل الحفلات الموسيقية والمعارض التجارية وما شابه، مقابل رسوم مقدمة قدرها 400 مليون يورو.

سيحقق ذلك أرباحًا فورية لريال مدريد، لكنه سيشهد بيع النادي لأرباحه المستقبلية كجزء من المعادلة وفقاً لنفس التقرير، وهو أمر كان بيريز مترددًا في فعله في الماضي.