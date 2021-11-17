موعد مباراة الوداد والشباب السالمي في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الوداد والشباب السالمي والقنوات الناقلة في الدوري المغربي 2021-22، بعد العودة من التوقف الدولي.

يحل الوداد البيضاوي ضيفاً ثقيلاً امام الشباب الرياضي السلمي على الملعب البلدي بحد السوالم، في افتتاح الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المغربي (البطولة الاحترافية المغربية).

يدخل الوداد المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 26 نقطة، حصدهم وداد الأمة من 8 انتصارات، وتعادلين، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكه 3 اهداف.

وسيسعى الوداد بقيادة المدير الفني “وليد الركراكي” الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أرض مضيفه للمحافظة على فارق النقاط الاربعة بينه وبين غريمه التقليدي الرجاء صاحب المركز الثاني.

في المقابل يقدم نادي الشباب الرياضي السالمي الصاعد حديثاً للبطولة الاحترافية موسماً مميزاً تحت قيادة المدرب “رضوان الحيمر”، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، جمعهم من 6 انتصارات، وتعادل، بينما تعرض لثلاث هزائم، وسيسعى الى مواصلة سلسة نتائجه الايجابية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في البطولة.

جدير بالذكر ان الوداد لم يلتقى الشباب الرياضي السالمي من قبل في أي مباراة رسمية، والمواجهة الوحيدة التي جمعتهم كانت عام 2019 في استعدادت الاندية المغربية وانتهت بفوز الواك بهدف دون رد.

ما هو موعد مباراة الوداد والشباب السالمي؟

يحين موعد مباراة الوداد والشباب الرياضي السالمي في الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المغربي 2021-2022 يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة الوداد والشباب السالمي؟

ينقل بث مباشر مباراة الوداد والشباب الرياضي السالمي على القناة المغربية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

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