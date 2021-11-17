لأول مرة.. فحمان أبين ينتزع لقب الدوري بفوزه على وحدة صنعاء

توج فريق فحمان أبين بلقب الدوري اليمني لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه اليوم الأربعاء على فريق وحدة صنعاء، بركلات الترجيح 4-2.



وأقيم نهائي الدوري اليمني اليوم، على ملعب سيئون الأولمبي بوادي حضرموت، وحظيت المباراة بحضور جماهيري كبير.



وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل من دون أهداف، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، يوقع فحمان على إنجاز تاريخي.



وتفوق فحمان أبين على منافسه وحدة صنعاء المتخم بالنجوم، بحسن إدارة المباراة من قبل مديره الفني محمد حسن البعداني، الذي استطاع أن يفرض كلمته وينتزع اللقب رغم الإمكانيات المالية والفنية المحدودة المتاحة لفريقه.



جدير بالذكر أن نادي الوحدة سبق له التتويج بالدوري اليمني 4 مرات (94-95، 96-97، 97- 98، 2001-2002).



وتفوق الوحدة على فحمان في منافسات المجموعة الأولى، إذ فاز ذهابا وإيابا 4-2 ثم 2-0، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لفحمان.





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