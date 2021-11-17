شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع محمد مصطفى لاعب الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع لاعب الكرة الطائرة محمد مصطفى لمدة موسمين، وحضر التوقيع على العقد الدكتور عاطف النمر رئيس قطاع الشؤون الرياضية بالنادي، وحسن الحصري المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالزمالك، وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق.

وانضم اللاعب محمد مصطفى للزمالك قادما من الاتحاد السكندري وهو أحد الركائز الأساسية مع منتخب مصر للكرة الطائرة، وحصل اللاعب في الموسم الماضي على لقب أفضل ضارب ببطولة بولندا الودية.

ومن جانبه أكد حسن الحصري المدير الفني لفريق كرة اليد أن اللاعب سيكون إضافه قوية للفريق قبل انطلاق في الموسم الجديد، ومن المقرر أن ينتظم محمد مصطفى في التدريبات مع الفريق يوم السبت المقبل.