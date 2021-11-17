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الزمالك يتعاقد مع محمد مصطفى لاعب الطائرة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع لاعب الكرة الطائرة محمد مصطفى لمدة موسمين، وحضر التوقيع على العقد الدكتور عاطف النمر رئيس قطاع الشؤون بالنادي، وحسن الحصري المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالزمالك، وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق.

 

وانضم اللاعب محمد مصطفى للزمالك قادما من الاتحاد السكندري وهو أحد الركائز الأساسية مع منتخب مصر للكرة الطائرة، وحصل اللاعب في الموسم الماضي على لقب أفضل ضارب ببطولة بولندا الودية.

 

ومن جانبه أكد حسن الحصري المدير الفني لفريق كرة اليد أن اللاعب سيكون إضافه قوية للفريق قبل انطلاق في الموسم الجديد، ومن المقرر أن ينتظم محمد مصطفى في التدريبات مع الفريق يوم السبت المقبل.

 

لاعب كرة اليد
لاعب كرة اليد

محمد مصطفى لاعب اليد
محمد مصطفى لاعب اليد

محمد مصطفى
محمد مصطفى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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