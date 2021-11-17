شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يختار أول قائمة للإسماعيلى فى مستهل مشواره مع الدراويش بمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون قائمة لاعبيه ،استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبلة في إطار قمة الجولة الرابعة بمسابقة الدورى الممتاز، وهى المباراة الأولى له فى قيادة الدراويش.

القائمة جاءت كالتالى .

حارس مرمى .. محمد فوزى ،أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع ..باهر المحمدى ،محمد هاشم ،محمد عمار،محمد نصر ،عصام صبحي ،عبد الله جمعة ،أحمد عيد ،محمد دسوقي ،محمود البدرى.

خط الوسط ..محمود دونجا،عماد حمدى ،عمر الوحش ،أحمد مصطفي ،محمد عادل ،محمد صادق ،أحمد مدبولي ،عبد الرحمن مجدى ،محمد الشامي.

خط الهجوم ..شيلونجو ،شكرى نجيب ،مراون شوقي.