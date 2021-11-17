شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الاهلى و يتوج ببطولة الجمهورية لفرق تنس الطاولة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج فريق تنس الطاولة بنادى الزمالك تحت 19 سنة ببطولة الجمهورية للشباب ، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 3/2 بمنافسات البطولة والتى أقيمت بالاسماعيلية

وكان الأهلى قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على انبى 3/0 بقبل النهائي ، وتأهل الزمالك للنهائي بالتغلب على الصيد 3/1 بنصف النهائي.

فى المقابل توج الأهلى ببطولة الشابات تحت 19 سنة بالفوز على جزيرة الورد ، بنتيجة 3\0 ، بينما حقق الزمالك المركز الثالث بالفوز على القناة الرياضى 3\0

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك على مستوى فرق الناشئين تحت 17 سنة على نهائي البطولة أيضا.

وتقام انتخابات اتحاد تنس الطاولة يوم 15 يناير، على أن يتم فتح باب الترشح يوم 7 ديسمبر المقبل.