شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الزمالك برفع الإيقاف عن حسام أشرف فى 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن وصول إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحدد فيه موعد انتهاء إيقاف اللاعب حسام أشرف.

وأكد إبراهيم أن موعد انتهاء إيقاف اللاعب وفقا للإخطار سيكون يوم 23 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن حسام أشرف يحق له المشاركة مع الزمالك بعد هذا الموعد بشكل طبيعي.

وكان حسام أشرف، كشف كواليس أزمته التي أدت إلى عقوبة للقلعة البيضاء من خلال إيقاف القيد وعقوبة مادية تقدر بـ200 ألف يورو بعد التوقيع لأحد الأكاديميات في الكاميرون موضحا أنه كان ضحية وكيل لاعبين.