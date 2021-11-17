شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. إصلاح الأخطاء وتدريبات على الكرات الثابتة استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسى اليوم ،في إطار الاستعداد للقاء الزمالك يوم الجمعة المقبل لحساب منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام.

أبرز لقطات المران الرئيسى جاءت كالتالى .

-تدريبات بدنية علي الملعب الفرعي قبل أن ينتقل الفريق ليكمل تدريباته علي الملعب الرئيسي.

-اشتمل المران علي تقسيمة مطولة حيث قام الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني “خوان براون” بإيقافها من أجل إصلاح الأخطاء.

– خصص الجهاز الفني تدريبات على الضربات الثابته إضافة إلى الكرات العرضية باعتبارها أحد أهم الأسلحة لتسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

– أدي مدحت فقوسة صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

– حديث مطول جمع محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة ومدحت فقوسة لاعب الفريق عقب المران.

-عقد المدير الفني اجتماعا مع محمد مخلوف لاعب وسط الفريق.