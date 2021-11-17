شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لعبد الله جمعة بعد تجديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الله جمعة لاعب الزمالك على تجديد تعاقده مع ناديه قائلا:"الحمد لله تم تجديد تعاقدي مع بيتي أتمني من الله التوفيق فيما هو قادم واقدر اخدم النادي والاستمرار في تحقيق الالقاب مع بيتي الحمدلله".

وحسمت إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد وتمديد عقود كلاً من عبد الله جمعة وإمام عاشور حتى يونيو 2025، خلال الجلسة التى عقدتها الإدارة مع اللاعبان فى مقر النادى مساء اليوم، الأربعاء.

وأعلنت اللجنة عن تجديد التعاقد مع عبد الله جمعة لمدة 3 مواسم لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024 - 2025، حيث أن عقد اللاعب القديم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووقع اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

كما أعلنت لجنة الزمالك عن تمديد التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة بنهاية موسم 2025.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقود اللاعبان قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.