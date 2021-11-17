الامارات | افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الانسانية والخيرية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي حفل الافتتاح الرسمي المبهر للنسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وسلّط الافتتاح الضوء خلال عدة مقاطع فيديو على مسيرة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منذ انطلاقتها، ونجاحها في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة للأبطال، وموطنا لهذه الرياضة ذات الشعبية المتنامية على مستوى العالم.



وشهد سموه جانبا من منافسات بطولة أبوظبي العالمية لفئة المحترفين التي أقيمت اليوم، حيث قام بتتويج الفائزين.

كما حضر أيضا حفل الافتتاح اليوم الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وعويضة المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.



وشهدت صالة "جوجيتسو أرينا" بمدينة زايد الرياضية اليوم منافسات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لفئة الكبار من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود ووفقا للأوزان المختلفة.

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