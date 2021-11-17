لأول مرة.. خيرة حمراوي تكشف تفاصيل الاعتداء عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان بنفسها تفاصيل الاعتداء عليها، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بقضيب حديدي بهدف إنهاء مسيرتها في الملاعب دون أن تذكر اسم إريك أبيدال الذي ربطته الصحافة الفرنسية بالاعتداء.

وأفصحت ”حمراوي“ البالغة من العمر 31 عامًا في مقابلة مع صحيفة ”ليكيب“ عن آثار الاعتداء العنيف عليها والذي أسفر عن كدمة في مؤخرة الفخذه، وكذلك جرح عميق فوق الركبة، مما يدل على أن الرجال الملثمين الذين اعتدوا عليها في تلك الليلة كانت نواياهم سيئة.