الأخضر مع رينارد... ثبات وعزم قوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في قيادته للمنتخب السعودي، وخاصة في المشوار الأهم نحو التأهل لمونديال قطر 2022، حيث بات الأخضر يتصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه منتخب اليابان، وذلك مع انقضاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات النهائية.

وبات الأخضر يمتلك هوية واضحة في الملعب، إضافة إلى عدم تأثره بالغيابات، كون الفريق يلعب كمجموعة واحدة تكمل بعضها البعض والجميع يؤدي دوره، إضافة إلى أن مستوى البديل قريب جدا من اللاعب الأساس.

وكان التعاقد مع رينارد في أواخر يوليو 2019 وهو أول مدرب فرنسي يقود الأخضر والمدرب رقم (54) في تاريخ الكرة السعودية.

ومنذ التعاقد معه خاض الأخضر 24 مباراة ما بين رسمية وودية وبطولة مجمعة، نستطيع أن نقسمها إلى 3 مراحل.

بعد الإعلان عن التعاقد مع رينارد بأكثر من شهر خاض المنتخب أول مباراة له تحت إشراف الفرنسي، وكانت مباراة ودية أمام منتخب مالي، والتي انتهت بالتعادل (1-1) وكانت هي التحضير الوحيد للأخضر قبل بداية التصفيات الأولية لكأس العالم 2022.

وفي أول مباراة رسمية له وكانت أمام المنتخب اليمني فشل الأخضر في تحقيق الفوز وكان هو المتعادل مع الأحمر اليمني (2-2) حيث سجل سالم الدوسري هدف التعادل.

بعد هذه المباراة بدأت الانتقادات للمدرب رينارد، لكنها لم تؤثر على مسيرته، حيث استطاع أن يحقق فوزه الأول على حساب سنغافورة بثلاثية نظيفة، ليسقط مجددا في فخ التعادل مع مضيفه منتخب فلسطين، ليعود ويكسب المنتخب الأوزبكي بصعوبة كبيرة (3-2)، ليختتم المرحلة الأولى بالتعادل الودي مع منتخب الباراجواي.

المرحلة الأولى:

قلق وتوتر







بعد الإعلان عن التعاقد مع رينارد بأكثر من شهر خاض المنتخب أول مباراة له تحت إشراف الفرنسي، وكانت مباراة ودية أمام منتخب مالي، والتي انتهت بالتعادل (1- 1) وكانت هي التحضير الوحيد للأخضر قبل بداية التصفيات الأولية لكأس العالم 2022 .



وفي أول مباراة رسمية له وكانت أمام المنتخب اليمني فشل الأخضر في تحقيق الفوز وكان هو المتعادل مع الأحمر اليمني (2- 2) حيث سجل سالم الدوسري هدف التعادل.



بعد هذه المباراة بدأت الانتقادات للمدرب رينارد، لكنها لم تؤثر على مسيرته، حيث استطاع أن يحقق فوزه الأول على حساب سنغافورة بثلاثية نظيفة، ليسقط مجددا في فخ التعادل مع مضيفه منتخب فلسطين، ليعود ويكسب المنتخب الأوزبكي بصعوبة كبيرة (3- 2)، ليختتم المرحلة الأولى بالتعادل الودي مع منتخب الباراجواي.



المرحلة الثانية:

كأس الخليج وخسارة النهائي





لعبت كأس الخليج 2019 في قطر ولم يدخلها الأخضر بالتشكيل الأساس، حيث طعم المنتخب بعناصر شابة نجحت في الوقت الحالي في حجز مكان أساس لها، مثل الحارس محمد الربيعي والمهاجم فراس البريكان وعبدالاله المالكي وسعود عبدالحميد.



وعلى الرغم من أن البداية كانت صادمة بالخسارة أمام الكويت (3-1)، إلا أن الأخضر استطاع بعد ذلك تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية أوصلته للمباراة النهائية أمام المنتخب البحريني، والتي خسرها بهدف دون مقابل، بعد أن أضاع سلمان الفرج ركلة جزاء.



المرحلة الثالثة:

استفادة وثبات





يبدو أن رينارد استفاد كثيرا من المرحلتين الأولى والثانية، حيث استقر على عدد من الأسماء الشابة مع لاعبي الخبرة ليصنع منتخبا قويا جدا لم يهزم حتى الآن في التصفيات.



وفي هذه المرحلة خاض 3 مباريات ودية كسب منها مباراتين (جامايكا والكويت) وخسر الثالثة أمام جامايكا، لينطلق بعد ذلك قطار الأخضر في التصفيات النهائية، حيث لعب 6 مباريات حقق الفوز في خمس منها وتعادل خارج أرضه مع أحد المرشحين منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث حاليا.



ويحسب لرينارد أنه استطاع الفوز داخل وخارج أرضه، حيث فاز على فيتنام (ذهابا وإيابا) وعلى ضيوفه اليابان والصين، وعلى مضيفه المنتخب العماني، كما حقق التعادل مع مضيفه الأسترالي في مباراة كان الأخضر قريبا من الفوز بها.



52 لاعبا استعان بهم رينارد





يتصدر لاعب فريق الاتحاد عبدالإله المالكي القائمة كأكثر لاعب شارك، حيث لعب 19 مباراة بواقع (1547) دقيقة



يليه ثلاثي الهلال ياسر الشهراني (16 مباراة، و 1432 دقيقة)



والقائد سلمان الفرج (16 مباراة،و 1393 دقيقة)



ومحمد كنو (16 مباراة و 1082 دقيقة).



منتخبات فاز عليها:





سنغافورة (مرتين)



أوزبكستان (مرتين)



البحرين (مرتين)



عمان (مرتين)



قطر (مرتين)



جامايكا (مرتين)



الكويت (مرتين)



فلسطين (مرتين)



اليمن (مرتين)



فيتنام (مرتين)



اليابان (مباراة)



الصين (مباراة)



منتخبات تعادل معها:





مالي



اليمن



فلسطين



الباراجواي



أستراليا



منتخبات خسر منها: