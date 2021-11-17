شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يخطط على أجنبي قبل رحيل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشير الأنباء إلى أن سعود عبدالحميد لديه الرغبة في مغادرة المحيط الاتحادي نتيجة للعرض المالي المقدم له من إدارة النادي، والذي لا يلبي رغبات اللاعب.
من ناحية ثانية ظهرت أنباء عن وجود تحرك شبابي لضم المهاجم الدولي فهد المولد لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وتدعيم صفوفه، إلا أن تلك التحركات ما تزال في بدايتها، وربما تشهد الأيام المقبلة حراكا أكثر قد يفتح جبهة جديدة على الإدارة الاتحادية التي ما تزال تجابه المفاوضات المباشرة مع وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد بالرغم من رسائل الطمأنة من الإدارة الاتحادية ببقاء اللاعب في صفوف الفريق، وهو الأمر المستبعد حتى قبل فتح باب فترة الانتقالات الشتوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يخطط على أجنبي قبل رحيل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.