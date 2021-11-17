شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يخطط على أجنبي قبل رحيل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي بإعداد العدة قبيل فترة الانتقالات الشتوية في التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي لتدعيم صفوف الفريق للموسمين المقبلين، تحسبا إلى عدم الوصول إلى اتفاق نهائي لتجديد عقد اللاعب الدولي سعود عبدالحميد، الذي لم تتضح الصورة بشكل تام في بقائه أو رحيله لنادي النصر الذي يحمل ملفا تفاوضيا وجادا لحسم انتقاله للنادي العاصمي، بعد أن تم تقديم العرض الأفضل لوكيل أعماله، والذي أشارت إليه «مكة» قبل أشهر عدة.

وتشير الأنباء إلى أن سعود عبدالحميد لديه الرغبة في مغادرة المحيط الاتحادي نتيجة للعرض المالي المقدم له من إدارة النادي، والذي لا يلبي رغبات اللاعب.

من ناحية ثانية ظهرت أنباء عن وجود تحرك شبابي لضم المهاجم الدولي فهد المولد لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وتدعيم صفوفه، إلا أن تلك التحركات ما تزال في بدايتها، وربما تشهد الأيام المقبلة حراكا أكثر قد يفتح جبهة جديدة على الإدارة الاتحادية التي ما تزال تجابه المفاوضات المباشرة مع وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد بالرغم من رسائل الطمأنة من الإدارة الاتحادية ببقاء اللاعب في صفوف الفريق، وهو الأمر المستبعد حتى قبل فتح باب فترة الانتقالات الشتوية.