شكرا لقرائتكم خبر شركة الهلال تضبط السوق السوداء في نهائي كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع نادي الهلال آلية ضبط جديدة لمنع السوق السوداء لتذاكر نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الثلاثاء المقبل حين ينازل نظيره الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز.

وتعتمد الآلية الجديدة في منع السوق السوداء التي عانى منها الهلال والأندية السعودية والمنتخب الكروي الأول في مثل هذه المناسبات والتي أثرت كثيرا على الحضور الجماهيري وبيع التذاكر بأرقام فلكية وصلت إليها مبيعات السوق السوداء بخلاف نشوء عمليات النصب والاحتيال من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وكانت أولى الخطوات الهلالية تتمثل في إرجاء طرح تذاكر النهائي إلى يوم الجمعة في حال عدم تغير موعد طرحها لمنع نشوء تلك الأسواق وذلك بتحديد قناة واحدة لتنظيم عملية الطرح والذي يمر عبر قنوات شركة نادي الهلال الاستثمارية للمرة الأولى تحت قيادة سلطان ال الشيخ. وخصصت كامل المدرجات لمشجعي نادي الهلال بعد أن تم حجز كامل الواجهة للقوة الزرقاء.

من ناحية ثانية ينتظم لاعبو الهلال الدوليون اليوم بعد فراغهم من مشاركة المنتخب الكروي الأول في تصفيات كاس العالم 2022، حيث سيتم إجراء فحوصات طبية للتأكد من الحالة الصحية والبدنية للاعبين الذين شاركوا المنتخب وعلى وجه التحديد قائد الفريق سلمان الفرج الذي تعرض لقطع جرحي في رقبته وناصر الدوسري الذي يعاني من إصابة في ركبته اليمنى بعد مشاركته الأخيرة ضد منتخب فيتنام في تصفيات كأس العالم المقبلة، وذلك قبل بدء العمل الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم لوضع الخطوط الفنية لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري بعد أن لاح في الأفق الاعتماد على المدافع الشاب متعب المفرج للعب بجوار المدافع الكروي الجنوبي جانغ هيون سو كبديل عن المدافع الموقوف بالبطاقات علي البليهي.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق الكروي تحضيراته اليوم بعد أن تكون البعثة وصلت للرياض في وقت مبكر تحضيرا لمواجهة الهلال بعد سلسلة تحديات أطلقها مسؤولو النادي بكسر قوة الهلال والتي بدأها مدرب الفريق كيم كي دونغ.