شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة الأندية لفتيات ذوي الإعاقة بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام المنافسات على مدار يومين في الاستاد الرياضي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بمشاركة لاعبات من جميع فئات الإعاقة «البصرية والحركية والشلل الدماغي والذهني»، يمثلن11 ناديا لذوي الإعاقة بالمملكة.
وأكد رئيس نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الجميعة أن إقامة البطولة في المنطقة وباستضافة نادي الشرقية يجعلنا أمام تحدي إنجاح الحدث من جميع النواحي وتوفير كل سبل الاهتمام بفئات ذوي الإعاقة المختلفة.
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