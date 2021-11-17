الآسيوي يدرس إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي على دراسة الحلول المناسبة للحفاظ على جودة وجاذبية منافسات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تشمل إمكانية تقديم جائزة اللعب الإيجابي.

كما ناقشت اللجنة الفنية اقتراح زيادة حصة اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، ومن منظور اتفق الأعضاء على أهمية تحقيق توازن عادل في تعزيز معايير بطولات الأندية الآسيوية أثناء تواجدهم في الوقت نفسه، حماية تنمية اللاعبين المحليين عبر القارة.

وتأكيدا على التزامها بتعزيز مسابقات الاتحاد الآسيوي، ناقشت اللجنة أيضا أهمية قاعدة الأهداف خارج الأرض في كرة القدم اليوم، والتي تم تقديمها في عام 1965، والتأثير الذي أحدثته في دفع الفرق المحلية إلى تبني نهج أكثر حرصا، فضلا على العمل بشكل وثيق مع لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي لدراسة المقترحات، والتي تشمل استخدام الوقت الإضافي، وإذا لزم الأمر، ركلات الترجيح كوسيلة لتحديد المباريات المتعادلة وإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض كخيار كسر التعادل.