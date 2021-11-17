حتى الجولة الثامنة.. موعد مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، موعد مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 وذلك حتى الجولة الثامنة على أن يتم إعلان باقي مواعيد مباريات القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي اليوم للرابطة، أنه سيتم تأجيل مواعيد مباريات الفريق الأحمر في الدوري الممتاز حال تعارضها مع مباريات كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.

موعد المباريات

وننشر لكم فيما يلي موعد مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021. كما نشرها موقع "الوطن سبورت".

لعب الأهلي أول 3 جولات في الدوري ونجح في تحقيق الفوز في جميعها، حيث فاز الأهلي في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي، وضد البنك الأهلي في الجولة الثانية، وأخيرًا أمام الزمالك، بخمسة أهداف مقابل 3، يوم 5 نوفمبر الماضي.

يلعب الأهلي الجولة الرابعة أمام المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، 19 نوفمبر، على استاد «الأهلي WE السلام».

في الجولة الخامسة يحل ضيفًا ثقيلا على نظيره غزل المحلة، في تمام الخامسة والنصف مساء يوم 22 نوفمبر الجاري، على استاد غزل المحلة.

ويستضيف الأهلي في الجولة السادسة، فريق سموحة، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 25 نوفمبر، على استاد «الأهلي WE السلام».

وفي الجولة السابعة يلتقي الأهلي بنظيره فيوتشر في تمام الخامسة والنصف مساء يوم 21 ديسمبر على استاد «الأهلي WE السلام».

وضمن مباريات الجولة الثامنة يلعب النادي الأهلي مباراة قوية أمام بيراميدز، في تمام الثامنة مساء يوم 25 ديسمبر، على استاد «الأهلي WE السلام».

القنوات الناقلة

كما حددت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في الدوري الممتاز، حيث تنقل مباريات الأهلي على شبكة قنوات أون تايم سبورت 1.