محمد شريف يلحق بصلاح.. ويقتحم قائمة أفضل 50 لاعبا في العالم باستفتاء جماهيري

الشارقة - اميمة ياسر - اقتحم الدولي المصري ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف، قائمة أفضل 50 لاعب حول العالم باستفتاء الجمهور، عبر موقع جول العالمي.

وحل محمد شريف في المركز التاسع والأربعين من أفضل 50 لاعب حول العالم باستفتاء الجماهير عبر موقع جول العالمي، وهو اللاعب الوحيد الذي يلعب داخل قارة أفريقيا.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان القائمة، بينما جاء في المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بينما الثالث كان البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وعلق الموقع العالمي، على اقتحام لاعب «المارد الأحمر» محمد شريف قائمة الأفضل بالعالم، لأنه نجح في التسجيل بمرمى الترجي التونسي في الدور قبل النهائي ذهاباً وإياباً بالإضافة الى تسجيله في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بنهائي المسابقة القارية.

وأضاف الموقع أن محمد شريف تألق وقاد ترتيب هدافي الدوري المصري في النسخ الماضية من المسابقة برصيد 21 هدفاً، إذ سجل بكلتا قدميه في نصف النهائي ضد الترجي وأضاف لأهدافه في النهائي ضد كايزرشيفس. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

محمد صلاح في المركز الرابع

واحتل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخبنا الوطني، المركز الرابع في القائمة في الوقت الذي تواجد فيه المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان في المركز الحادي والعشرين، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز الثامن والعشرين.