بيان من اتحاد الكرة بشأن «الحرس الشخصي» لـ محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بياناً بشأن تواجد الحراسات الخاصة لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وذلك عقب مباراة المنتخب الوطني والجابون بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وقال الاتحاد في بيانه إن تواجد الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه، وذلك حرصًا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن حصول محمد صلاح على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما حدث خلال مباراة انجولا ومصر الأخيرة من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر.

وأكد الاتحاد في بيانه أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والجابون الأخير كان أمرًا اضطراريًا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة شهدت تواجد عناصر عديدة من خارج دائرة المعنيين بالمباراة.

واختتم اتحاد الكرة بيانه بالقول: "يؤكد اتحاد الكرة على حرصه لفرض النظام في ملاعب كرة القدم فإنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره طبيعة الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن ورفضه أيضا إلى أي تزيد من جانب القائمين على تنفيذ هذه المهمة".

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزًا على حساب الجابون بهدفين لهدف، وذلك بعد ضمانه صدارة المجموعة والتأهل للمرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال.