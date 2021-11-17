شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل إلى الإسماعيلية لإقامة معسكر الاستعداد للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قد أعلن عن قائمة مباراة الإسماعيلي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.