شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عصام الحضرى عامل مهمات فى مران المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى خلال حمله أدوات المهمات الخاصة بالتدريب فى مران الفراعنة.

وفى سياق متصل أعرب عصام الحضرى، عن سعادته بالتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم فى قطر 2022، وذلك بعد التعادل مع أنجولا 2/2، فى المباراة التى أقيمت أمس الجمعة.

وقال الحضرى، عبر حسابه على تويتر، عقب نهاية المباراة التى أقيمت فى العاصمة لواندا: "الحمد لله.. والمشوار الصعب ابتدا".

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش إلى المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد التعادل أمام منتخب أنجولا 2 / 2، فى الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم دون انتظار لنتيجة مباراة المنتخب أمام الجابون المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بعد 5 جوالات برصيد 11 نقطة ثم الجابون ثانياً بـ7 نقاط وليبيا فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أنجولا فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشة من ضربة جزاء فى الدقيقة 4، ثم هدف عكسى فى الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا فى الدقيقة 54.

ورفع المنتخب رصيده للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، بينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة.