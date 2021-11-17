شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم إمام عاشور مع الزمالك بعد تمديد تعاقده لـ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تمديد التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة بنهاية موسم 2025، ووقع اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد إمام عاشور 23 سنة - مواليد 1998 قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.

انضم للزمالك في 4 أغسطس 2019 خاض مع الزمالك 49 مباراة 6 مباريات في دورى أبطال أفريقيا 36 مباراة في الدوري مباراة واحدة في كاس السوبر المصرى 6 مباريات في كأس مصر سجل 7 أهداف وصنع 4 أهداف تلقى 8 بطاقات صفراء وبطاقة واحدة حمراء شارك في 3160 دقيقة مع الفارس الأبيض

وجاءت أرقام إمام عاشور مع الزمالك كالتالى..