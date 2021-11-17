شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستبعد 11 لاعبا من قائمة الاتحاد أمام الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، 11 لاعبا للدخول فى معسكر الفريق، استعدادا لمواجهة الجونة في إطار الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقرر العميد استبعاد كل من: "محمد مجدى، سعيد سمبورى، دايون لوى، أحمد راشد، أحمد حجى، مصطفى إبراهيم، مروان النجار، صبحى سليمان، نادر رمضان، فارس محمد، عادل نيمار".

وقام اللاعبون المستبعدون بالتدريب صباحا وحصلوا على راحة غدا الخميس، على أن ينتظموا في مران الفريق بعد المباراة بشكل عادى.

وجاءت قائمة الاتحاد التي اختارها حسام حسن للمباراة كالتالى: "محمد عبد المنصف، أحمد يحيى، محمد عبد السلام، السيد سالم، هشام صلاح، مورو، صبرى رحيل، محمد رجب، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم الديب، عبد الغنى محمد، أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسى، مابولولو، أحمد على، بنجامين، بلال السيد.

استهل الاتحاد مشواره بالتعادل مع سموحة بنتيجة 4 – 4 في الجولة الأولى، ثم الفوز على نادي فيوتشر بثلاث أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة بالأسبوع الثالث.

يحتل الجونة بقيادة رضا شحاتة، حاليا المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، حيث تمكن نادي الجونة من الفوز في مباراة والتعادل بلقاء والهزيمة بمواجهة واحدة.