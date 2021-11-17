شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحفز مابولولو للانفراد بصدارة هدافي الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري جلسة مع الأنجولى مابولولو هداف الفريق، للانفراد بصدارة هدافي الدورى المصري هذا الموسم، حيث ينافسه على اللقب حتى الآن أربعة لاعبين أخرين.

الاتحاد استهل مشواره بالتعادل مع سموحة بنتيجة 4 – 4 في الجولة الأولى، ثم الفوز على نادي فيوتشر بثلاث أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة بالأسبوع الثالث.

تاريخيا التقى الفريقان من قبل في 18 مباراة بواقع 15 فى الدوري بالإضافة إلى 3 مواجهات أخرى في مسابقة كأس مصر، فاز الجونة ثلاثة مرات مقابل 9 مباريات فوز للاتحاد وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، منها 3 تعادلات سلبيا.

وتنطلق غد الخميس ، الجولة الرابعة فى الدورى المصري ، بعد الانتهاء من فترة الإيقاف الدولية ومباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، حيث تبدأ الجولة بمباريات فاركو ومصر المقاصة ، والشرقية للدخان أمام فيوتشر ، والاتحاد السكندري يستضيف الجونة ، وسيراميكا أمام البنك الأهلى .

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

علي معلول فريق الأهلي 3

أحمد سيد زيزو الزمالك 3

محمد هلال البنك الأهلي 3

مروان حمدي فريق سموحة 3

مابولولو الاتحاد السكندري 3