شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب سلة الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اسفرت نتيجة المسحة التى خضع لها إسلام سالم لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك عن اصابته بفيروس كورونا وإيجابية المسحة.

وأجرى اللاعب التحاليل اللازمة تحت اشراف طبى، واثبتت اصابته بفيروس كورونا ، ويخضع حالياً للبروتوكول الطبى والتعليمات الطبية حتى تمام شفاءه وتحول المسحة من إيجابية إلى سلبية .

ويلتقى اليوم فريق سلة الزمالك مع نظيره التأمين لتحديد صاحب المركز الخامس، حيث فاز فريق المرتبط على التأمين بنتيجة 67/59 ويتبقى نتيجة مباراة الرجال

ويتنافس على المركز الأول ولقب البطولة الثنائي سلة الاهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى البطولة والذى يقام اليوم