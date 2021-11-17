شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل معسكر فريق الكرة بالإمارات خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولى الاهلى تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم والمقرر إقامته في الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

وقال مسئولو الاهلى إنه تم الاستقرار على ملاعب التدريب وفندق الإقامة بالمعسكر الذي يبدأ أحد يومي ٧ و٨ ديسمبر المقبل.

وأوضح مسئولو الاهلى أن المعسكر سوف يمتد من ١٠ إلى ١٥ يومًا، وتتخلله مباراتان أو ثلاث وديًّا، وجارٍ تحديد أطراف هذه المباريات حاليًّا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي و السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.